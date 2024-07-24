AB’den Rusya varlıklarını dondurmada yeni hamle

AB tarafından hazırlanan bir taslak belgeye göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Ukrayna'ya büyük bir kredi verilmesini öngören G7 planını güvence altına almak üzere Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarına yönelik yaptırımların yenilenme süresinin uzatılması seçeneklerini tartışacak.

G7 ve AB'nin liderleri haziran ayında, dondurulan Rus varlıklarının faizini, Moskova'nın işgaline karşı kendini savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık bir krediyi desteklemek için kullanma konusunda anlaştı.

Yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığın büyük bir kısmı, çoğunluğu Belçika'da olmak üzere AB finans kurumlarında tutuluyor. AB mevzuatına göre Rusya'ya yönelik yaptırım rejiminin her 6 ayda bir yenilenmesi için AB ülkelerinin oybirliğiyle onay vermesi gerekiyor.

AB diplomatları, aralarında ABD'nin de bulunduğu G7 grubundan bazılarının, 27 üyeli AB'de oybirliği sağlanamaması halinde tüm kredinin tehlikeye girebileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ile AB'deki diğer ulusal liderlerden daha yakın bağlara sahip ve Ukrayna'ya yeni kısıtlamalar ve mali destek getirilmesine yönelik adımları defalarca geciktirdi.

AB büyükelçileri bu endişeleri gidermek için iki seçeneği tartışacaklar. Bunlardan biri, Rusya'nın merkez bankası varlıklarını hareketsiz kılan yaptırım rejiminin “açık uçlu” olarak uzatılması.