AB'den Rusya'da 10 kişiye insan hakları ihlaline yönelik yaptırım kararı

AB Konseyinden yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya'da insan haklarının ciddi biçimde ihlali veya kötüye kullanımı ile sivil toplum ve demokratik muhalefetin baskı altına alınmasından sorumlu 10 kişiye yönelik kısıtlayıcı tedbirler uygulama kararı alındığı bildirildi.

En az 15 tutuklu yaşamını yitirdiği

Yaptırımların Rusya Federasyonu Federal Cezaevi Hizmetinin Rostov Oblastı Ana Müdürlüğünde görev yapan üst düzey yetkilileri hedef aldığı belirtilen açıklamada, listede yer alan kişilerin sorumluluğundaki tesislerde tutulanların düzenli olarak darbedildiği, ciddi gıda yetersizliği yaşadığı ve tıbbi bakım ile hukuki yardıma neredeyse hiç erişemediği ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'daki kötü muamele sonucu en az 15 tutuklunun yaşamını yitirdiği ve bunlar arasında Ukraynalı araştırmacı gazeteci Viktoria Volodımırivna Roşçına'nın da bulunduğu kaydedildi.

Yaptırım listesinin ayrıca Moskova'nın Krasnoselskiy bölgesinin eski belediye meclisi üyesi olan aktivist Aleksey Gorinov'un cezalandırılmasında kilit rol oynayan Rus yargı mensuplarını da kapsadığı bildirilen açıklamada, yeni listedeki bazı kişilerin, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy ve onun vakfıyla ilişkili gazeteci ve aktivistlere yönelik siyasi amaçlı kovuşturmaların içinde yer aldığı da ifade edildi.

Açıklamada, yaptırım listesinde yer alan kişilere ait varlıkların dondurulduğu ve AB vatandaşları ile şirketlerinin bu kişilere fon sağlamasının yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca listedeki gerçek kişilere seyahat yasağı uygulandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bu da onların AB topraklarına girişini veya bu topraklardan transit geçişini engelliyor." ifadesi yer aldı.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları

AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi teklifini geçen ay üye ülkelere sunmuştu. Yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin oy birliği gereken yaptırım paketi Slovakya tarafından veto ediliyordu.

Öte yandan, AB yaptırımları kapsamında Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerle, altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor. AB'nin yaptırım listesinde 2 bin 500'den fazla kişi ve kurum yer alıyor.