AB’den Schengen vizesinde yeni adım: 6 meslek için vize sınırı kalkıyor

Avrupa Komisyonu, AB ekonomisine ivme kazandırmak ve nitelikli iş gücünü bölgeye çekmek amacıyla yeni bir vize stratejisi hazırladı. Yayımlanan taslakta, stratejik öneme sahip meslek grupları için Schengen bölgesinde uygulanan 90 günlük kalış süresinin uzatılması planlanıyor.

T24’te yer alan bilgilere göre yaklaşık 15 sayfalık strateji belgesi, Schengen Bölgesi’nde vize serbestisi uygulamaları ve kalış sürelerine ilişkin önemli değişiklikler öngörüyor.

90 gün sınırı değişiyor

Mevcut AB yasalarına göre, vizeden muaf olan veya vizeye tabi olan tüm üçüncü ülke vatandaşları, Schengen bölgesi içinde herhangi bir 180 günlük dönemde en fazla 90 gün konaklayabiliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, bu süreyi aşan durumlar için uzun süreli vize veya oturum izni şartı aranıyor. Komisyon, mevcut prosedürlerin "parçalı ve uzun" olduğunu, bunun da Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu iş gücünü caydırdığını tespit etti.

Kapsama alınan 6 meslek şu şekilde;

Yeni strateji belgesinde, AB sınırları içerisinde 90 günden fazla kalma ihtiyacı duyan ancak yerleşik düzene geçmesi gerekmeyen profesyoneller için şu kategoriler belirlendi:

Turneye çıkan sanatçılar

Sportif etkinliklere katılan sporcular

Sınır ötesi projelerde görev alan uzmanlar

AB sanayi ve hizmet sektörlerini destekleyen iş gücü

AB işletmelerine lojistik hizmet sağlayan tır şoförleri

AB düzeyinde geçerli olacak, "uzatılmış kısa süreli konaklama" kurallarını içeren yeni bir yasal düzenleme araştırılacak. Mevcut ikili anlaşmalar gözden geçirilerek, bu anlaşmaların kademeli olarak sonlandırılması ve yerini ortak AB kurallarına bırakması hedeflenecek.