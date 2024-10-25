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AB'den selden etkilenen Bosna Hersek'e 20 milyon Euro yardım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de medyana gelen sel felaketinden etkilenen bölgeler için hemen 20 milyon Euro yardım sağlanacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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AB'den selden etkilenen Bosna Hersek'e 20 milyon Euro yardım
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Batı Balkan turu kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Von der Leyen, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'te 27 kişinin ölümüne neden olan sel felaketi karşısında oldukça üzüntülü olduğunu aktaran Von der Leyen, "Hiçbir erteleme olmadan, hemen 20 milyon Euro yardım gönderme kararı aldık. İyileşme süreci de AB Dayanışma Fonu tarafından desteklenecek." dedi.Von der Leyen, Bosna Hersek'in zorlu bir süreç sonrası AB'ye aday ülke statüsü almayı başardığını ifade ederek, "Hemen ardından üyelik müzakerelerine başlama kararı alındı. Daha çok yolunuz var ancak Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinde kararlı olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Yeni görev döneminde AB'nin genişleme politikasına daha çok odaklanacağını vurgulayan Von der Leyen, yatırım konularını da ele aldıklarını söyledi.Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo da AB'nin sel bölgesine yapacağı yardım için teşekkür ederek, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecindeki sorumluluklarının farkında olduğunu ve buna göre adımlar atacaklarını kaydetti.Bosna Hersek temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyeleri Denis Becirovic, Zeljko Komsic ve Zeljka Cvijanovic tarafından ağırlanan Von der Leyen, dün de sel bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

Von der Leyen, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'in ardından Sırbistan, Kosova ve Karadağ'ı da ziyaret edecek.

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