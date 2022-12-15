AB'den sığınmacıların kabulüyle ilgili yeni kurallar

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler, sığınmacı kabul politikalarındaki farklılıkları kaldırmak, sığınmacıların AB'ye güvenli ve yasal erişimini kolaylaştırmak ve sığınma başvurularından sonra üye ülkelerdeki koşullarını iyileştirmek için yeni kurallar üzerinde anlaştı.

AP'den yapılan yazılı açıklamada AP ile üye ülkeler arasında yapılan müzakereler sonucunda AB içerisinde sığınmacıların yerleştirilmesi konusuyla ilgili ilk kez bir çerçeve anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

Buna göre, sığınmacı statüsü almaya elverişli kişilerin AB ülkelerinde yerleştirilmesiyle ilgili ortak prosedürler belirlendi.

Üye ülkeler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni kurallar, önceliği riskli durumdaki kadınlara, kız çocuklarına, ülkelerine dönmeye zorlanan kişilere, işkence ya da şiddet mağdurlarına, refakatsiz çocuklara, sağlık sorunları olanlara ve engellilere verecek.

Sığınmacıların üye ülkelere yerleştirilmesinde gönüllülük esas olacak, AB iki yılı aşkın süreler için belirli bölgeler ve ülkelere yönelik planlama yapabilecek.

Açıklamada savunmasız durumdaki sığınmacıların AB'ye güvenli biçimde ulaşması ve yasal statü almasının kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Sığınmacıların koşullarını iyileştirmek için yeni kurallar

Öte yandan, uluslararası koruma başvurusu yapanların kabul koşullarının iyileştirilmesine yönelik de anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Buna göre de bu kişilerin, sığınma talebinden sonra mevcut uygulamadaki 9 aylık süre yerine, en fazla 6 ay içinde çalışmasına izin verilecek. Bu süre içinde dil kurslarına, vatandaşlık eğitimi kurslarına veya mesleki eğitim kurslarına erişebilecekler.

Tüm refakatsiz çocuk sığınmacılara en geç 15 gün içinde vasi atanacak ve okula gitmeleri sağlanacak.

Metinlerin yürürlüğe girmesi için AP'nin Medeni Özgürlükler Komitesi, Parlamento Genel Kurulu ve Konsey tarafından onaylanması ve Resmi Gazetede yayınlanması gerekiyor.