AB'den Suriye kararı: Ekonomik yaptırımlar resmen kaldırıldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin yasal düzenlemeleri onayladığını açıkladı. Konseyin kabul ettiği düzenlemeler, güvenlik temelli yaptırımlar hariç olmak üzere, Suriye ekonomisini hedef alan kısıtlamaların sona ermesini öngörüyor.

24 kuruluş yaptırım listesinden çıkarıldı

Açıklamada, yaptırım listesinden 24 kuruluşun çıkarıldığı ve bu kuruluşlar arasında Suriye Merkez Bankası gibi bankaların, petrol üretimi ve arıtma, pamuk ve telekomünikasyon gibi Suriye’nin ekonomik toparlanması için kilit sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile medya ve televizyon kuruluşların yer aldığı kaydedildi.

"Bu karar kesinlikle doğru bir adımdır"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, konuya ilişkin, “Bu tarihi dönemde, AB’nin Suriye’nin toparlanmasını ve tüm Suriyelilerin arzularını karşılayacak bir siyasi geçişi desteklemesi için bu karar kesinlikle doğru bir adımdır. AB, son 14 yıldır Suriyelilerin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bugün AB, Suriye halkının birleşerek yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olacak bir ortak olarak taahhüdünü yeniden teyit ediyor” açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca, Esad yönetimine yakınlığı gerekçesiyle bireylere ve kuruluşlara yaptırımları içeren listelerin süresinin ise 1 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.