AB'den Suriye yaptırımları için yeni karar!

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad yönetimi devrilmişti. Yeni bir döneme girilirken, dünya genelindeki ülkeler Esad yönetimi devrildikten sonra uyguladıkları yaptırımları sürdürmüştü.

Ancak Avrupa Birliği'nden dikkat çekici bir hamle geldi. AB, Suriye'ye yönelik enerji ve ulaştırma alanındaki yaptırımları askıya alma kararı aldı.

Bir AB yetkilisi, 24 Şubat’ta Brüksel’de bir araya gelecek AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Suriye’ye yönelik olarak iç savaş sırasında uygulamaya konulan sektörel yaptırımlardan bazılarının kaldırılması üzerinde anlaşmaya varacağını bildirmişti.

"Alınacak karar geri döndürülebilir"

Yetkili, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili alınacak kararın “geri döndürülebilir” olacağını, dolayısıyla “askıya alma” niteliği taşıyacağını, süreçte Şam yönetiminin demokratik adımlarının belirleyici olacağını ifade etti. Kararın ilk etapta bankacılık, enerji ve ulaştırma sektörlerini kapsayacağı bildirilmişti.