  AB'den sürücülere yeni ehliyet kuralları: Peki neler değişecek?
AB'den sürücülere yeni ehliyet kuralları: Peki neler değişecek?

Avrupa Parlamentosu’nun bugün oylamasına sunulan düzenleme kabul edilirse, yurt dışında ehliyeti geri alınan sürücü, kendi ülkesinde de araç kullanamayacak. Ehliyetin geçici veya kalıcı geri alınması AB çapında tanınacak; ülkeler arası bilgi paylaşımı zorunlu hâle gelecek. Teklif üyer devletler tarafından kabul edilirse, AB genelinde sürüş kuralları 2028’e kadar kademeli olarak yenilenecek.

AB'den sürücülere yeni ehliyet kuralları: Peki neler değişecek?
Avrupa Parlamentosu (AP), ehliyet sisteminde kapsamlı değişiklikler öngören yeni düzenleme paketini onaylarsa, uygulamanın 2028’e kadar başlaması planlanıyor. Kabul edilmesi halinde, AB genelinde sürücüler için dijital ehliyet dönemi başlayacak, sınır ötesi ceza uygulamaları güçlendirilecek ve acemi sürücüler için en az iki yıllık deneme süresi zorunlu hale gelecek.

Yeni kurallara göre, yurtdışında ehliyeti geçici veya kalıcı olarak iptal edilen sürücüler, kendi ülkelerinde de araç kullanamayacak. Böylece ülkeler arasında ceza bilgisi paylaşımı zorunlu hâle gelecek.

Dijital ehliyetler ve trafik güvenliği önlemleri geliyor

Eğitim programlarına 'kör nokta farkındalığı', 'telefon kullanımı' ve 'kırılgan yol kullanıcılarına dikkat' gibi konular eklenecek. Bu adımla şehir içi trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Ehliyetler artık dijital olarak cep telefonlarında taşınabilecek. Ancak doğrulama için fiziksel belgenin zorunlu olup olmayacağına her ülke kendi mevzuatına göre karar verecek.

Acemi sürücülere 2 yıl deneme süresi

Yeni sürücüler için AB genelinde en az iki yıllık bir deneme süresi uygulanacak. Ayrıca 17 yaşındakiler, refakatli şekilde araç kullanabilecek. Zorunlu sağlık kontrolü ise birlik genelinde öngörülmüyor; bu yetki üye ülkelerde kalacak.

Yaş ve ağırlık sınırları güncelleniyor

Elektrikli çekişli karavanlar artık B sınıfı ehliyetle 4,25 tona kadar kullanılabilecek. Alternatif tahrikli araçlar için ağırlık sınırlarında da artış planlanıyor. Ağır vasıta ehliyeti 18 yaşından, otobüs ehliyeti ise 21 yaşından itibaren alınabilecek. Parlamentonun onayının ardından düzenleme, üye ülkelerin iç hukukuna aktarılacak. Uzmanlara göre yeni kuralların sahaya tam yansıması 2028’i bulabilir. Hedef, AB genelinde daha güvenli, uyumlu ve modern bir sürüş sistemi oluşturmak.

