AB'den Trump'a havuç-sopa hazırlığı

Brüksel, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin yaratabileceği risklerle başa çıkmak için iki aşamalı bir ticaret stratejisi geliştiriyor; Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda Avrupa Birliği, Trump'a hızlı bir anlaşma teklif edecek ve Trump bunun yerine cezalandırıcı gümrük vergilerini tercih ederse hedefli misilleme yapılacak.

Havuç-sopa yaklaşımı, AB ihracatını yıllık yaklaşık 150 milyar Euro azaltabilir

Financial Times'ın haberine göre, AB yetkilileri, Trump'ın yüzde 10'luk asgari gümrük vergisi koyma sözüne karşı en iyi yanıtın havuç-sopa yaklaşımı olduğunu düşünüyor. Bu yaklaşımın, AB ihracatını yıllık yaklaşık 150 milyar Euro azaltabileceği tahmin ediliyor. Trump'ın kasım ayında yapılacak seçimi kazanması halinde müzakereciler, göreve başlamadan önce Trump ekibiyle bir araya gelerek AB'nin hangi ABD ürünlerini daha büyük miktarlarda satın alabileceğini görüşmeyi planlıyor .

Ticaretin iyileştirilmesine yönelik görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve Trump'ın daha yüksek gümrük vergileri uygulaması halinde, Avrupa Komisyonu'nun ticaret departmanı, yüzde 50 veya daha fazla vergi uygulayabileceği ithal Amerikan ürünlerinin listesini hazırlıyor.

Bir üst düzey AB yetkilisinin "ABD için bir ortak olduğumuzu, bir sorun olmadığımızı göstermeliyiz. Anlaşmalar arayacağız, ancak iş buna geldiğinde kendimizi savunmaya hazırız. Korku tarafından yönlendirilmeyeceğiz." açıklamasında bulunduğunun belirtildiği haberde Trump'ın 2017-2021 arasındaki ilk döneminin, ABD ile önemli bir dış ticaret fazlası veren AB için sancılı geçtiği hatırlatıldı. Trump'ın 2018 yılında ulusal güvenlik gerekçesiyle AB ve diğer ülkelerden yapılan çelik ve alüminyum ithalatına 6.4 milyar Euro'luk gümrük vergisi getirmesinin ardından, AB 2,8 milyar Euro değerinde yeniden dengeleyici gümrük vergileriyle karşılık vermiş ve iki dev ekonomi arasında ticaret savaşları başlamıştı.

Tedbirleri tasarlarken Brüksel, Trump'ın çekirdek seçmenlerinin peşine, Harley-Davidson motosikletler ve motorlu tekneler üzerinde sert vergilerle düşmeyi tercih etti. Bu tarifeler, metal tarifelerini durdurmak için Biden yönetimiyle yapılan geçici bir anlaşmanın parçası olarak mart ayına kadar askıya alınmıştı.

AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis, Financial Times'a yaptığı açıklamada, iki tarafın geçmişteki "çatışmanın" tekrarlanmasını önleyebileceklerini umduğunu söyledi ve ekledi: "ABD ve AB'nin stratejik müttefik olduğuna inanıyoruz ve özellikle mevcut jeopolitik bağlamda ticaret konusunda birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak çıkarlarımızı tarifelerle savunduk ve gerekirse tekrar çıkarlarımızı savunmaya hazırız." dedi.