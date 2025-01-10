  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB'den Trump'a mesaj: Olumlu etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz
Takip Et

AB'den Trump'a mesaj: Olumlu etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB), 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'la olumlu bir etkileşim kurmayı dört gözle beklediği mesajını verdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'den Trump'a mesaj: Olumlu etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz
Takip Et

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X hesaplarından aynı mesajı paylaştı.

20 Ocak'ta, görevi 2. kez devralacak Trump'a hitap eden AB yöneticileri, "ABD en yakın ortaklarımızdan biri ve Transatlantik bağı güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Ortak mesajda, "AB için temel demokratik değerlerimizi korumak ve güçlendirmek, ekonomimizi daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirmek, küresel ortaklık ağımızı genişletmek ve güvenliğimize daha fazla yatırım yapmak esastır." denildi.

Mesajda, "Ortak değerlerimiz ve paylaşılan çıkarlarımız temelinde, gelecek ABD yönetimi ile olumlu bir etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz. Zorlu bir dünyada, Avrupa ve ABD birlikte daha güçlüdür." ifadesine yer verildi.

ABD'de ilk Trump dönemi, AB ve üye ülkeleri ile ciddi gerilimlere sahne olmuştu.

JPMorgan: Los Angeles'taki yangınlar, ABD tarihinin en maliyetli yangınlarından olabilirJPMorgan: Los Angeles'taki yangınlar, ABD tarihinin en maliyetli yangınlarından olabilirKüresel Ekonomi

 

Fed üyelerinden 'belirsizliklere karşı temkinli para politikası' vurgusuFed üyelerinden 'belirsizliklere karşı temkinli para politikası' vurgusuKüresel Ekonomi

 

Dünya
İddia: Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya yeni bir yardım paketine izin vermedi
İddia: Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya yeni bir yardım paketine izin vermedi
ABD'de Carter'a son veda: 5 başkan bir araya geldi
ABD'de Carter'a son veda: 5 başkan bir araya geldi
Dışişleri Bakanlığından Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'a tebrik mesajı
Dışişleri Bakanlığından Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'a tebrik mesajı
UCM kararı rafta: Polonya, Netanyahu'yu tutuklamayacağını bildirdi
UCM kararı rafta: Polonya, Netanyahu'yu tutuklamayacağını bildirdi
Yunanistan'ın 24 Rafale savaş uçağı teslimatı tamamlandı
Yunanistan'ın 24 Rafale savaş uçağı teslimatı tamamlandı
Sarkozy'den yasa dışı finansman iddialarına yanıt: Bu bir komplo
Sarkozy'den yasa dışı finansman iddialarına yanıt: Bu bir komplo