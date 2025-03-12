AB'den Trump'ın gümrük vergisi kararına misilleme! 26 milyar euroluk yeni vergiler geliyor

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergisi hamlesine benzer bir adımla karşılık vermeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada önümüzdeki aydan itibaren 26 milyar euro değerindeki Amerikan ürününe yeni vergiler uygulanacağı belirtildi.

Amerikan ürünlerine yeni vergiler geliyor

Karara göre, Amerikan ürünleri için halihazırda askıda olan vergi düzenlemesi 1 Nisan'da sona erecek ve yeni vergiler 13 Nisan itibarıyla tam olarak yürürlüğe girecek. Askıya alınan vergiler, teknelerden burbon viskiye ve motosikletlere kadar birçok ürünü kapsıyor. AB, düzenleme kapsamına girecek diğer ürün kategorilerini belirlemek için de iki haftalık bir istişare süreci başlatacağını duyurdu.

Von der Leyen: Ortak çıkarımıza uygun değil

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, misilleme önlemlerinin "güçlü ancak ölçülü" olduğunu söyledi. Von der Leyen, "ABD 28 milyar dolarlık vergiler uyguladığından biz de 26 milyar euroluk (28 milyar dolar) bir misilleme önlemiyle karşılık veriyoruz" dedi.

Diğer yandan "her zaman müzakerelere açık olacaklarını" vurgulayan Komisyon Başkanı, "Jeoekonomik ve siyasi belirsizliklerle dolu bir dünyada, ekonomilerimizi bu tür tarifelerle yük altına sokmanın ortak çıkarımıza uygun olmadığına inanıyoruz. Anlamlı bir diyaloğa girmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Trump'ın iş dünyasını endişelendiren vergi politikası

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik tarife artışı, önceki muafiyetler, gümrüksüz kotalar ve ürün istisnalarının süresinin dolmasıyla birlikte Çarşamba günü yürürlüğe girdi.

Tarifelerden en çok etkilenecek ülkeler arasında ABD'nin en büyük çelik ve alüminyum tedarikçisi Kanada'nın yanı sıra Brezilya, Meksika ve Güney Kore de yer alıyor.

ABD'nin yakın müttefikleri Kanada, İngiltere ve Avustralya geniş kapsamlı vergileri eleştirirken, Kanada misilleme önlemlerini değerlendirdiğini açıkladı. İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ise "tüm seçeneklerin masada" olduğunu söyledi.

Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana vergilere yoğun şekilde odaklanması, yatırımcıları, tüketicileri ve iş dünyasını tedirgin ederken, ekonomistler bu politikanın ABD'yi resesyona sürükleyebileceğinden ve küresel ekonomi üzerinde ek yük oluşturabileceğinden endişe ediyor.