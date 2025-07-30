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AB'den turistlere yeni uygulama: Sınır geçişlerinde sistem değişikliği yolda

Avrupa Birliği ülkeleri, üye olmayan ülkelerden gelen turistlerle ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre Avrupa Birliği’nin önümüzdeki birkaç ay içinde yeni bir sınır kontrol sistemini devreye alacağı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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AB'den turistlere yeni uygulama: Sınır geçişlerinde sistem değişikliği yolda
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Türk turistler Schengen vizesi için koşulların hafifletilmesini beklerken, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki aylarda yeni bir sınır kontrol sistemi devreye alacağı ortaya çıktı.

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre, Avrupa’daki Giriş/Çıkış Sistemi (EES) 12 Ekim itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Bu tarihten sonra diğer AB ülkelerinin de sistemi aşamalı olarak devreye alması bekleniyor. Yeni sistemle birlikte yüz milyonlarca kişinin biyometrik ve seyahat verilerine üye ülkeler tarafından erişim sağlanabilecek.

"Giriş/Çıkış Sistemi" olarak da bilinen bu sistem ile birlikte Türkiye gibi üye olmayan ülkelerden gelenlerin parmak izi, fotoğrafı ve diğer biyometrik bilgileri ve diğer verileri 29 Avrupa ülkesiyle paylaşılacak.

“Daha güvenli ve etkili bir sınır yönetimi”

Yeni sistemle birlikte, ülkelere giriş işlemlerinin hızlanması beklenirken, insan kaçakçılığıyla ve kimlik sahteciliğiyle mücadelede de önemli bir adım atılacağı ifade ediliyor. Aslen 2024 Kasım ayında hayata geçirilmesi planlanan EES, bazı üye ülkelerin teknik altyapı açısından hazır olmaması nedeniyle ertelenmişti. Öte yandan, birçok seyahat acentesi derneği, sistemin bir anda devreye alınmasının sınır kapılarında ve havalimanlarında ciddi yoğunluklara ve karışıklıklara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Avrupa Komisyonu ise bu sistemi, “daha güvenli ve etkili bir sınır yönetimi” hedefi doğrultusunda atılmış kritik bir adım olarak tanımlıyor.

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