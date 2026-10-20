AB’den Türkiye-Libya mutabakatına tepki

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasına tepki gösterdi.

Libya Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat muhtırasını onaylamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'dan açıklamalar geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Meclisi'nin kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Von der Leyen, "Libya Parlamentosu'nun bugün, sözde Libya-Türkiye denizdeki yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının onaylanmasını derin bir pişmanlıkla karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu mutabakatın uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu savunan von der Leyen, "Bu anlaşma, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmekte, Deniz Hukuku'na uymuyor, geçersiz ve hükümsüzdür" değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışmamızı yeniden teyit ettiklerini belirten Von der Leyen, AB'nin Libya'daki herhangi bir dış müdahaleye karşı bilinen tutumunu yineleyeceklerini ifade etti.

Yunanistan: Kararı reddediyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Libya Temsilciler Meclisi'nin kararına karşı çıkarak mutabakatın hukuki geçerliliğini kabul etmediğini açıkladı.

Bakanlık, "Yunanistan, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019 tarihli, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin sözde Türk-Libya mutabakat muhtırasını onaylama kararını reddetmektedir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri süren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Bu karar, uluslararası deniz hukuku ile çelişen ve bölge devletlerinin egemenlik haklarını ihlal eden mutabakat muhtırasının hukuka aykırı, geçersiz ve hükümsüz niteliğini değiştirmemektedir." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Libya Meclisi'nin kararının deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki durumu değiştirmediğini savunarak, "Coğrafya ve uluslararası deniz hukuku, tek taraflı ve hukuki dayanaktan yoksun parlamento kararlarıyla değişmez" ifadelerini kullandı.