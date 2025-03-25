AB'den Türkiye'ye "görüşmeler tehlikeye girebilir" mesajı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Brüksel'de Türkiye ile yakınlaşma sürecinin sorgulanmasına yol açtı.

AB Komisyonu sözcüsü, Türkiye ile iş birliğini geliştirmek amacıyla planlanan üst düzey görüşmelerin gerçekleşmesine artık kesin gözüyle bakılamayacağını belirtti.

Sözcü, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İmamoğlu'nun tutuklanmasını "son derece endişe verici" diye nitelendirdiği açıklamasına işaret etti.

AB Komisyonu Başkanı, İmamoğlu'nun tutuklanmasından birkaç gün önce yaptığı açıklamada, AB devlet ve hükümet başkanlarının 17-18 Nisan 2024'teki zirvede aldıkları karara atıfla Türkiye ile ekonomi, göç ve güvenlik konularında görüşmeler planlandığını duyurmuştu.

AB liderler zirvesinde 2024 yılında alınan kararda, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin önemine vurgu yapılarak Türkiye ile ilişkilerin ve iş birliğinin her iki tarafın yararına olacak şekilde "aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir" şekilde ilerletilmesi yer almıştı.

Yunanistan'dan "görüşmeler zora girer" uyarısı

Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama da Yunanistan'dan geldi. Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, İmamoğlu'nun tutuklanması ışığında Türkiye'deki siyasi durumun "endişe verici" olduğunu belirterek hukukun üstünlüğü ile sivil özgürlüklerin zayıflatılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ankara'nın bu ilkelerin ihlal edildiğine yönelik iddialara karşı "ikna edici yanıtlar vermesi gerektiğini" vurgulayan Marinakis, mevcut koşulların, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara'da yapılması planlanan görüşmenin organizasyonunu zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

Yunan hükümet sözcüsü, "Anlayabileceğiniz üzere Yunanistan ile Türkiye arasında kısa süre içinde Ankara'da planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin organize edilmesi zor hale gelmektedir" dedi.

Konsey toplantısı için henüz resmi bir tarih telaffuz edilmemiş olmasına rağmen Yunan Kathimerini gazetesi, iki liderin 8 Nisan tarihinde bir araya gelmesinin planlandığını yazmıştı.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantıları, 2000-2021 döneminde Doğu Akdeniz'de savaşın eşiğine gelen iki ülke arasında ilişkileri normalleştirmek üzere 2023 yılı aralık ayında başlatılan sürecin bir parçası olarak başlatılmıştı.