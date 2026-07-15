AB'den Ukrayna'nın İHA kapasitesine 1 milyar Euro'luk destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın İHA kapasitesini güçlendirmek amacıyla 90 milyar avroluk Ukrayna Destek Kredisi kapsamında 1 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ödemenin, dron tedarikine ayrılan ilk 6 milyar avroluk dilim kapsamındaki ikinci ödeme olduğu ifade edildi.

Ukrayna'ya 30 Haziran'da ise dron tedariki için 3,9 milyar avro aktarıldığının hatırlatıldığı açıklamada, AB Komisyonunun ayrıca, ilave dron, füze ve savaş uçağı finansmanı için 10 milyar avroluk ödeme planını da onayladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, AB ile Ukrayna'nın ortak savunma teknolojisi girişimi BraveTechEU kapsamında seçilen 6 şirketin geliştirdiği teknolojilerin Ukrayna'daki savaş koşullarını yansıtan ortamlarda test edileceğinin altı çizildi.

Ukrayna'nın Avrupa Savunma Fonu (EDF) ile Avrupa Savunma Sanayi Programı'na (EDIP) tam katılımının da sağlandığı ifade edilen açıklamada, Ukraynalı ve AB şirketlerinin ortak savunma araştırma ve geliştirme projelerinde birlikte yer alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Kiev'de AB-Ukrayna Dron Anlaşması'nı duyurduğu belirtilerek, anlaşmanın uygulanmasına yönelik çalışmaların Ukraynalı ortaklar ve Avrupa dron sektörü temsilcileriyle sürdürüleceği, kurucu üyelerin ilk toplantısının ise eylül ayında Brüksel'de yapılmasının planlandığı aktarıldı.