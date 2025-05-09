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AB'den Ukrayna'ya 1,9 milyar Euro'luk askeri destek

Ukrayna Başbakanı Deniş Şmigal, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna’ya 1,9 milyar Euro'luk askeri yardım sağlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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AB'den Ukrayna'ya 1,9 milyar Euro'luk askeri destek
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Ukrayna Başbakanı Deniş Şmigal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Lviv kentinde bugün AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığını hatırlattı.

Şmigal, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katıldığı toplantıda, AB'nin Ukrayna'ya yeni yardım paketi açıkladığını söyledi.

Dondurulmuş Rus varlıklarından Ukrayna'ya askeri yardım olarak 1,9 milyar avronun ayırıldığını aktaran Şmigal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarihi bir karardır çünkü dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'ya silah alımı yapılacak."

Şmigal-Kallas-Sybiha'nın ortak basın toplantısı

Öte yandan, Lviv kentindeki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Şmigal, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Şmigal, savaş nedeni ile Rusya'ya karşı "özel bir mahkemenin" kurulması gerektiğini ifade ederek, bu konuyu bugün farklı ülkelerin temsilcileri ile ele aldıklarını söyledi.

Söz konusu mahkemenin kurulması için uzun zamandır çalışmaya devam ettiklerini aktaran Şmigal, "Bu girişimi destekledikleri için ortaklarımıza minnettarız." diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ise Avrupa Günü'nde Avrupa Dışişleri Bakanlarının ülkesine gelmesinin önemini vurgulayarak, "Avrupa siyasetinin merkezi Ukrayna'ya taşındı." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya ayırdığı yeni askeri yardım için AB'ye teşekkür ettiğini ifade eden Sybiha, "Amacımız Ukrayna ve Avrupa savunma sanayilerinin entegrasyonunu hızlandırmak." diye konuştu.

Sybiha, ülkesinin AB ile entegrasyon sürecini hızlandırmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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