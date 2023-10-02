AB'den Ukrayna'ya güvenlik taahhütleri

Avrupa Birliği dış politika şefi Josep Borrell, Ukrayna'nın daha fazla askeri yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi ve AB desteğinin devam edeceği sözünü verdi.

X platformunda yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Rustem Umerov ile yaptığı yüz yüze görüşmede "AB'nin sürekli askeri yardımını" ele aldığını ifade eden Borrell, "Ukrayna'nın daha fazla kabiliyete ve daha hızlı bir şekilde ihtiyacı var" dedi.

Borrell, "Ukrayna için uzun vadeli güvenlik taahhütleri hazırlıyoruz" diye ekledi.