AB’den Washington’a gümrük vergisi çağrısı: Taahhütlere uyun

Avrupa Komisyonu, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Başkan Donald Trump’ın en kapsamlı gümrük tarifelerinin bir bölümünü iptal etmesinin ardından Washington’a çağrıda bulunarak, taraflar arasında yapılan anlaşmaların korunmasını ve 'tam netlik' sağlanmasını istedi.

Trump, mahkeme kararına sert tepki gösterirken cumartesi günü yaptığı açıklamada, bir gün önce duyurduğu yüzde 10’luk küresel tarife hedefini yüzde 15’e yükseltmek istediğini söyledi.

Euronews'in derlediği habere göre komisyon, mevcut durumun Ağustos 2025’te yayımlanan AB-ABD Ortak Bildirisi’nde yer alan 'adil, dengeli ve karşılıklı fayda sağlayan' transatlantik ticaret ve yatırım ortamını zedelediğini belirtti.

Geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında, ABD’ye ihraç edilen Avrupa ürünlerinin yüzde 70’ine yüzde 15 ithalat vergisi uygulanması öngörülüyordu. AB adına ticaret politikası, 27 üye ülke için Avrupa Komisyonu tarafından yürütülüyor.

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange ise pazar günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın onay sürecinin askıya alınmasını müzakere ekibine önereceğini duyurdu.

Lange, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ABD yönetiminin adımlarını 'tam bir tarife kaosu' olarak nitelendirdi ve belirsizliğin arttığını söyledi.

We request full clarity on the steps the United States intends to take following the recent Supreme Court ruling on the International Emergency Economic Powers Act.



Eurostat verilerine göre, AB ile ABD arasındaki mal ve hizmet ticareti 2024’te toplam 1,7 trilyon euroya ulaştı; bu da günlük ortalama 4,6 milyar euroluk bir hacme işaret ediyor.

Avrupa Komisyonu açıklamasında “Anlaşma, anlaşmadır,” ifadelerine yer vererek, ABD’nin taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

Komisyon, daha önce üzerinde uzlaşılan tarife tavanlarının aşılmaması gerektiğini ve AB ürünlerinin rekabetçi koşullardan yararlanmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Trump’ın baş ticaret müzakerecisi Jamieson Greer ise CBS News’e verdiği röportajda ABD’nin ticaret anlaşmalarına bağlı kalmayı planladığını ve ortaklarından da aynı yaklaşımı beklediğini söyledi. Greer, hafta sonu Avrupalı muhataplarıyla görüştüğünü ve anlaşmanın iptal edildiğine dair bir mesaj almadığını dile getirdi.

Avrupa’nın ABD’ye en büyük ihracat kalemleri arasında ilaçlar, otomobiller, uçaklar, kimyasallar, tıbbi cihazlar ve alkollü içecekler bulunuyor. ABD’nin AB’ye başlıca ihracatı ise ödeme sistemleri ve bulut altyapısı gibi profesyonel hizmetler, petrol ve doğalgaz, ilaçlar, medikal ekipman, havacılık ürünleri ve otomobillerden oluşuyor.

Komisyon, öngörülemez şekilde uygulanan tarifelerin küresel piyasalarda güveni zedelediğini ve tedarik zincirlerinde belirsizliği artırdığını belirtti.

Öte yandan AB’nin, üye ülkelere veya şirketlere baskı uygulandığı durumlarda devreye alınabilen “Zorlama Karşıtı Araç” (Anti-Coercion Instrument) gibi misilleme mekanizmalarına sahip olduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda ticaret ve yatırımların sınırlandırılması, kamu ihalelerine erişimin engellenmesi veya doğrudan yabancı yatırımların kısıtlanması gibi adımlar gündeme gelebilir.