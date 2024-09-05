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AB'den yapay zeka ile ilgili tarihi anlaşma!

Avrupa Konseyi'nin yapay zeka konusundaki ilk uluslararası sözleşmesi, Vilnius'ta düzenlenen konferansta AB Komisyonu tarafından imzalandı.

Haber Merkezi
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AB'den yapay zeka ile ilgili tarihi anlaşma!
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AB Komisyonu, Birliği temsilen yapay zeka konusundaki Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesinin bugün Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları gayriresmi konferansında imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, imzanın AB adına Komisyon tarafından atıldığına işaret edilerek, sözleşmenin, yapay zeka konusunda yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası anlaşma olduğu kaydedildi.

Sözleşmenin, AB'nin kapsamlı yapay zeka kurallarıyla tamamen uyumlu olduğu, bunun yapay zeka sistemlerinin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle ahenkli olmasını sağlayacak ortak bir yaklaşım sunacağı ifade edildi.

Sözleşmenin, AB yapay zeka yasasında da yer alan risk tabanlı yaklaşım, yapay zeka sistemlerinin değer zinciri boyunca şeffaflık ve yüksek riskli yapay zeka sistemleri için ek yükümlülükler gibi temel kavramları barındırdığı belirtildi.

Avrupa Konseyi, yapay zekayla ilgili ilk uluslararası sözleşmeyi bu yılın mayıs ayında kabul etmişti.

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