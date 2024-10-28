  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB'den Yunanistan'ın karbon depolama projesine 150 milyon avroluk destek
Takip Et

AB'den Yunanistan'ın karbon depolama projesine 150 milyon avroluk destek

Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Prinos bölgesinde denize kurulacak karbon depolama projesine 150 milyon avro desteği onayladı. Proje, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Yunanistan’ın iklim hedeflerine katkı sağlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'den Yunanistan'ın karbon depolama projesine 150 milyon avroluk destek
Takip Et

Avrupa Birliği (AB)  Komisyonu, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Prinos'ta karbon depolama tesisi inşasını destekleme planının kabul edildiğini açıkladı.

Kurulacak karbon depolama tesisine 150 milyon avro hibe verileceği kaydedilen açıklamada, söz konusu projenin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki stratejik hedeflere ve Yunanistan'ın iklim hedeflerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, kamu yardımının karbon depolama tesisinin kurulumu ile kara ve deniz altyapısının inşa maliyetlerini kısmen finanse edeceğine işaret edildi.

Tesisin iki aşamalı olarak faaliyete geçeceği kaydedilen açıklamada, ilk aşamada yapının endüstriyel üreticilerden yılda 1 milyon ton karbon toplayacağı, 2030’da ise tam faaliyete geçişle bu kapasitenin 2,5 milyon tona ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB'den onay alarak kullanabiliyor.

Türklerin gözdesi listeye bile giremedi! İlk sıra görenleri şaşırttı: İşte en çok satan otomobillerTürklerin gözdesi listeye bile giremedi! İlk sıra görenleri şaşırttı: İşte en çok satan otomobillerOtomotiv
Kim nerede konser verecek? İşte 29 Ekim konserleri listesi: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...Kim nerede konser verecek? İşte 29 Ekim konserleri listesi: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...Kültür - Sanat

 

Dünya
Netanyahu: Daha fazla Arap ülkesiyle barış sağlamayı hedefliyorum
Netanyahu: Daha fazla Arap ülkesiyle barış sağlamayı hedefliyorum
Volkswagen, Almanya'da en az 3 fabrikasını kapatacak
Volkswagen, Almanya'da en az 3 fabrikasını kapatacak
AB ülkelerinde elektrik fiyatları yükseldi
AB ülkelerinde elektrik fiyatları yükseldi
Güney Kore’den küresel yapay zeka projelerine destek için yeni araştırma laboratuvarı
Güney Kore’den küresel yapay zeka projelerine destek için yeni araştırma laboratuvarı
Nijerya'da üniversite çalışanları süresiz greve başladı
Nijerya'da üniversite çalışanları süresiz greve başladı
Irak ile Çin arasında petrol ve gaz sahasının geliştirilmesi için anlaşma imzalandı
Irak ile Çin arasında petrol ve gaz sahasının geliştirilmesi için anlaşma imzalandı