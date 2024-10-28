AB'den Yunanistan'ın karbon depolama projesine 150 milyon avroluk destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Prinos'ta karbon depolama tesisi inşasını destekleme planının kabul edildiğini açıkladı.

Kurulacak karbon depolama tesisine 150 milyon avro hibe verileceği kaydedilen açıklamada, söz konusu projenin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki stratejik hedeflere ve Yunanistan'ın iklim hedeflerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, kamu yardımının karbon depolama tesisinin kurulumu ile kara ve deniz altyapısının inşa maliyetlerini kısmen finanse edeceğine işaret edildi.

Tesisin iki aşamalı olarak faaliyete geçeceği kaydedilen açıklamada, ilk aşamada yapının endüstriyel üreticilerden yılda 1 milyon ton karbon toplayacağı, 2030’da ise tam faaliyete geçişle bu kapasitenin 2,5 milyon tona ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB'den onay alarak kullanabiliyor.