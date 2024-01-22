ABD'li 2 SAT komandosu Husilere yönelik operasyonda öldü

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Yemen'deki Husilere gönderilen İran yapımı silahlara el koymak için düzenlenen operasyon sırasında kaybolan iki deniz komandosunun artık öldüğünün varsayıldığını açıkladı.

Olay, 11 Ocak'ta komandoların Somali açıklarında bir gemiye binmesi sırasında meydana geldi.

ABD basınında çıkan haberlere göre komadolardan biri güverteden denize düştü, diğeri de protokol uyarınca yardım etmek için arkasından atladı.

ABD ordusu, Somali açıklarındaki komandoları bulmak için 10 gündür sürdürdüğü arama çalışmalarına son verdi.

Centcom Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, "İki donanma özel harp savaşçımızın kaybının yasını tutuyoruz. Onların fedakarlıklarını ve örnek hareketlerini sonsuza kadar onurlandıracağız," dedi.

ABD, Japonya ve İspanya'dan gelen hava ve deniz birimleri, oşinografların ve meteorologların yardımıyla komandoları bulmak için 54 bin kilometrekareden büyük bir alanı 10 gün boyunca taradı.

Navy SEALS olarak adlandırılan SAT deniz komandoları keşif ve gizli operasyonların yürütülmesi gibi görevlerden sorumlu.

Centcom geçen hafta, ele geçirilen silahlar arasında Husilerin kullandığı orta menzilli balistik füzeleri ve gemisavar seyir füzelerine ait savaş başlıklarının yanı sıra hava savunma sistemlerine ait parçaların da yer aldığını açıklamıştı.