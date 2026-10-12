ABD’li 6 senatörden Trump’a Rusya çağrısı: Dizel alımından vazgeçin

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ABD Kongresinden 4 Cumhuriyetçi ve 2 Demokrat senatör, Rusya ile yapılan petrol anlaşmasına tepki gösteren ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Trump yönetiminin söz konusu karar öncesinde yasaların gerektirdiği şekilde Kongreye danışmadığı ve anlaşmanın gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama sunmadığı belirtildi.

Senatörler, Rusya’nın Ukraynalı sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, ABD’nin Moskova’ya mali destek sağlamaması gerektiğini ifade etti. Bildiride, yönetimin kararını derhal değiştirmesi istendi.

“Rusya’dan petrol ithal edilmemeli”

Senatörler, Kongrenin daha önceki tutumunu hatırlatarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını sona erdirmesi ve NATO müttefiklerine yönelik tehditlerinden vazgeçmesi gerektiğini savundu.

Ortak bildiride, bu koşullar yerine getirilene kadar ABD’nin Rusya’dan petrol ithal etmemesi gerektiği vurgulandı.

Trump, dizel tedariki için anlaşma yapıldığını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump ayrıca anlaşma kapsamında yaptırımların geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Söz konusu açıklama, Kongrenin Trump yönetimine Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulanmasını öngören yasayı kabul etmesinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi.

Böylece Rusya’dan dizel alımına ilişkin plan, ABD yönetimi ile Kongredeki bazı senatörler arasında yeni bir görüş ayrılığına yol açtı.