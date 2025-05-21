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ABD'li aktör George Wendt, hayatını kaybetti

“Cheers” dizisinde canlandırdığı Norm Peterson karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu George Wendt, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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ABD'li aktör George Wendt, hayatını kaybetti
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“Cheers” dizisinde canlandırdığı Norm Peterson karakteriyle  tanınan ABD'li oyuncu George Wendt, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Norm Peterson rolüyle altı yıl üst üste Emmy ödülüne aday gösterilen aktör, 20 Mayıs sabahı evinde yaşama gözlerini yumdu.

Wendt’in ölümünü, ünlü ismin halkla ilişkiler danışmanı Melissa Nathan şu açıklama ile duyurdu:

"George, çok sevilen bir aile babası ve onu tanıyan herkes için değerli bir sırdaştı. Onu sonsuza dek özleyeceğiz.'' 

George Wendt kimdir?

17 Ekim 1948’de Chicago, Illinois’de doğan George Wendt, dokuz çocuklu bir ailenin bireyiydi. Eğitim hayatına Notre Dame Üniversitesi’nde başladı, ardından Jesuit Rockhurst College’da ekonomi eğitimi aldı. The Second City’de çalışırken eşi Bernadette Birkett ile tanıştı ve çift 1978’de evlendi. 

Cheers sayesinde büyük bir çıkış yakalayan Wendt; Fletch, Gung Ho, Spice World, House ve The Climb gibi yapımlarda da rol aldı.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde tiyatroya yönelen Wendt, 2008 yılında Broadway sahnesinde Hairspray müzikalinde Edna Turnblad karakterini canlandırdı. 2017 yılında ise Ontario’da sahnelenen Death of a Salesman oyununda Willy Loman karakterine hayat verdi.

George Wendt, eşi ve üç çocuğuyla birlikte geçirdiği dolu dolu bir hayatın ardından hayata veda etti.

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