  ABD'li arabulucu Bahbah: Trump, Gazze savaşını bitirmede daha ciddi; Netanyahu umursamaz
ABD'li arabulucu Bahbah: Trump, Gazze savaşını bitirmede daha ciddi; Netanyahu umursamaz

İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan Bishara Bahbah, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona ermesi konusunda daha ciddi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise umursamaz davrandığını bildirdi.

ABD'de, Netanyahu'nun savaşı bitirme ve Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarma konusunda umursamaz davrandığının düşünüldüğünü kaydeden Bahbah, "Ne zaman bir anlaşmaya varsak İsrail onu sabote ediyor. Ancak Trump, Netanyahu'dan savaşı bitirmesini istese (Netanyahu) bitirir." ifadesini kullandı.

Arabuluculuk için taraflarla temaslar sürüyor

Arabuluculuk için taraflarla temaslarını halen sürdürdüğünü dile getiren Babbah, Hamas'tan gelen bir mesajı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ilettiğini, 2 hafta önce de Hamas'a mesaj iletmek için Witkoff'la iletişime geçtiğini hatırlattı.

Bahbah, "Witkoff, Trump ile 6 saat süren bir görüşme yaptı. Çıkan sonuç, Trump'ın, tüm esirlerin bir defada serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki savaşın sona erdirilmesini istediği yönündeydi. Hamas, bu teklifin resmi olarak Mısır ya da Katar aracılığıyla gönderilmesini istedi." dedi.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın mayıs ayında serbest bırakılmasıyla ilgili de konuşan Bahbah, bu teklifin ABD tarafından ateşkes müzakerelerinde kilit nokta olması için önerildiğini belirtti.

Alexander'ın (Hamas tarafından) serbest bırakılmasını "iyi niyet jesti" olarak değerlendiren Bahbah, şunları kaydetti:

"ABD'nin talebini Hamas'a ilettim, karar onların kararıydı. Ancak (ABD) en az iki şeye söz verdi. Birincisi, Hamas'a ABD Başkanı tarafından alenen teşekkür edilecekti ki bu gerçekleşmedi. İkincisi, yardım ulaştırılacaktı ki bu da maalesef gerçekleşmedi."

