ABD'li araştırmacılar açıkladı: Bir uzay gemisi dünyaya saldıracak!

Küçük bir grup bilim insanının tartışmalı yeni araştırmasına göre, gizemli bir galaksiler arası nesne, kasım ayında gezegenimize saldırması planlanan “düşman bir uzaylı uzay aracı" olabilir.

South West News Service'in haberine göre, araştırmacılar 16 Temmuz'da ön baskı sunucusu arXiv'de yayınlanan makalede, “Bu hipotez doğru çıkarsa, sonuçları insanlık için felaket olabilir” diye yazdı.

Live Science'ın haberine göre, 3I/ATLAS olarak adlandırılan yıldızlararası nesne 1 Temmuz'da keşfedildi ve saatte 210 mile yakın bir hızla güneşe doğru ilerliyordu. 24 saatten az bir süre sonra, ilk gözlemler bunun çapı yaklaşık 24 kilometre olan bir kuyruklu yıldız olabileceğini ve Manhattan'dan daha büyük olduğunu gösteren yıldızlararası bir nesne olduğu doğrulandı.

Ancak yeni makalede üç araştırmacı, bunun gizlenmiş bir uzaylı casusluk teknolojisi parçası olabileceğini öne sürdü.

Uzaylılar casusu cihazlar yerleştirebilir

New York Post'un haberine göre, araştırmacılardan uzaylı nesneleri uzaylı yaşamla ilişkilendiren tanınmış bir Harvard astrofizikçisi Avi Loeb, daha önce, 2017 yıldızlararası nesnesi "Oumuamua"nın garip şekli ve ivmesine dayanarak, uzaylı bir medeniyet tarafından gönderilmiş yapay bir keşif sondası olabileceği teorisini ortaya atarak büyük yankı uyandırmıştı.

Loeb, Londra'daki Yıldızlararası Araştırmalar Girişimi'nden Adam Hibberd ve Adam Crowl ile birlikte yürüttüğü bu çalışmada, 3I/ATLAS'ın yörüngesinin benzer bir uzaylı kökeni olduğunu öne sürdü. Üçlü, nesnenin hızının, Oumuamua ve diğer nesnelerden önemli ölçüde daha hızlı olması ve güneş sistemimize öncekilerden farklı bir açıdan girmiş olmasının “dış gezegen zekası için çeşitli avantajlar” sağladığını düşündü.

Loeb, 3I/ATLAS'ın Jüpiter, Mars ve Venüs'e yakın yaklaşımlar gerçekleştireceğinin bir avantajı olduğunu ve bu sayede uzaylıların bu gezegenlere gizlice casus “cihazlar” yerleştirebileceğini belirtti.

Sözde gizli UFO, kasım ayı sonlarında Güneş'e en yakın noktasına (perihelion) ulaştığında, Dünya'dan görünmeyecek. Loeb, “Bu, nesne en parlak olduğunda veya gizli bir noktadan Dünya'ya cihazlar gönderildiğinde, Dünya'daki teleskopların ayrıntılı gözlemlerinden kaçınmak için kasıtlı olabilir” dedi.

Savunma önlemleri alınması gerekebilir

Bu anormallik bir “teknolojik eser” ise bu, uzaylı varlıkların avcılardan veya avlardan korunmak için gizli kaldıkları için henüz izlerine rastlamadığımızı savunan karanlık orman hipotezini destekleyebilir.

Loeb, bunun bir saldırı olasılığını işaret edebileceğini ve “muhtemelen savunma önlemlerinin alınmasını gerektirebileceğini” uyarıyor.

Sorun, 3I/ATLAS'ın güneş sisteminden çıkmadan önce Dünya'dan fırlatılan bir uzay aracının onu yakalayamayacak kadar hızlı hareket etmesi. Loeb, “Bu nedenle, en iyi roketlerimiz bu hızın en fazla üçte birine ulaşabildiğinden, kimyasal roketlerle 3I/ATLAS'a en yakın noktada iniş yapmak dünyalılar için pratik değildir” diye yazdı.

Farklı araştırmacılar kuyruklu yıldız olarak kabul ediyor

Ancak diğer bilim insanları, bu nesnenin sözde uzaylı kökenli olduğu iddiasına soğuk bakıyor ve onun bir kuyruklu yıldız olduğuna inanıyor.

Live Science'ın haberine göre Kanada'daki Regina Üniversitesi'nde güneş sistemi dinamiklerini inceleyen astronom Samantha Lawler, “Tüm kanıtlar, bunun başka bir güneş sisteminden fırlatılmış sıradan bir kuyruklu yıldız olduğunu gösteriyor, tıpkı bizim güneş sistemimizden fırlatılmış sayısız milyarlarca kuyruklu yıldız gibi” dedi.

Aslında Loeb bile blogunda, uzaylı casus sondası teorisinin biraz abartılı olduğunu itiraf etti ve “Şu ana kadar en olası sonuç, 3I/ATLAS'ın tamamen doğal bir yıldızlararası nesne, muhtemelen bir kuyruklu yıldız olduğu yönünde” diye konuştu.

Araştırmacılar ayrıca, henüz hakem tarafından incelenmemiş olan bu makaleyi kamuoyunun şüpheyle karşılaması gerektiğini de belirtti.