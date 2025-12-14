ABD'li askerlere saldırı sonrası Trump: Çok ciddi bir misilleme olacak

ABD Başkanı Trump, Suriye’nin Palmira kenti yakınlarında bugün ABD'li askerlere yönelik yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırının Suriye yönetiminin tam kontrol sağlayamadığı "çok tehlikeli bir bölgede" meydana geldiğini belirten Trump, hayatını kaybeden üç ABD vatandaşını "vatanseverler" olarak nitelendirirken, yaralanan üç askerin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın saldırı karşısında "son derece öfkeli ve rahatsız" olduğunu ifade eden Trump, "Bu, IŞİD'in ABD ve Suriye'ye karşı, Suriye'nin tam olarak kontrol edemediği çok tehlikeli bir bölgesinde gerçekleştirdiği bir saldırıydı" ifadelerini kullandı. Trump, yaşanan can kayıplarının karşılıksız kalmayacağını belirterek, "Çok ciddi bir misilleme olacak" dedi.



Suriye'de ABD askerlerine saldırı: 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı öldü

Tom Barrack: ABD güçlerinin bir kısmı IŞİD'i tamamen yok edene kadar Suriye'de Tom Barrack, Suriye'de iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Suriye’de bulunan kısıtlı sayıdaki ABD gücünün temel görevini hatırlatan Barrack, "Güçlerimiz, IŞİD’i bir kez ve tamamen yenmek, yeniden canlanmasını önlemek ve Amerikan vatanını terör saldırılarından korumak amacıyla Suriye’de kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Barrack, bu varlığın yerel Suriyeli ortakları güçlendirdiğini ve ABD’nin Orta Doğu’da büyük ölçekli bir savaşa girmesini engellediğini belirtti.

Saldırının faillerinin bulunması konusunda Suriye hükümetiyle eşgüdüm mesajı veren Barrack, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın, saldırının faillerini belirleme ve hesap sorma konusundaki güçlü kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte Suriye’deki terörizmi kökten silecek ve Amerikan halkına yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.



Donald Trump’ın "misilleme" mesajına paralel olarak Barrack, "Bu hain saldırıda parmağı olan her bir birey, finansör ve kolaylaştırıcı kararlılıkla takip edilecek, IŞİD tamamen yok edilene kadar bu görevden vazgeçmeyeceğiz. Amerikalılara yönelik her türlü saldırı, hızlı ve amansız bir adaletle karşılık bulacaktır" dedi.