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ABD'li belediye başkanından anlamlı '29 Ekim' jesti

ABD'de Plano Belediye Başkanı John Muns, Texas'taki Türk toplumunun Cumhuriyet'in 101. yılı kutlaması kapsamında düzenlenen gecede 29 Ekim'i "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'li belediye başkanından anlamlı '29 Ekim' jesti
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Texas'taki Türk toplumunu temsil eden "Turkish Society of Texas (TURKSOTX)" derneği tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kutlama gecesi düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı gecede, sanatçı Ferhat Göçer, Müjde Kızılkan ve İskender Paydaş Orkestrası sahne aldı.

Dansçılar tarafından harmandalı ve zeybek gösterisinin de sunulduğu gecede, ilkokul öğrencisi Anastasia Nassar, İstiklal Marşı'nın tüm mısralarını ezbere okudu.

29 Ekim'i "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan etti

Ayrıca geceye katılan Plano Belediye Başkanı Muns, 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan ettiğini duyurdu.

Muns'un imzasıyla yayımlanan deklarasyonda, Türk-Amerikan topluluğunun, Plano'nun çeşitliliğinde önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Deklarasyonda, "Ben, Plano Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim salı gününü, Plano'da Türkiye Cumhuriyeti Günü olarak ilan ediyor ve bu vesileyle tüm vatandaşları bu yüzyıllık yıl dönümünü kutlamak üzere bana ve Plano Belediye Meclisi'ne katılmaya davet ediyorum." ifadesi kullanıldı.

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