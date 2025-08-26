ABD'li Büyükelçi Kushner’in ekibi Fransa Dışişleri’ne gitti

ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Dün, ekibim Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'a mektubumla ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Daha önemlisi, Yahudi karşıtlığı ve nefretin her türüyle nasıl birlikte mücadele edebileceğimizi görüştü." ifadelerini kullandı.

ABD'li Büyükelçi Kushner, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı

Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kushner'in Macron'a yazdığı mektupta ülkedeki Yahudi karşıtı eylemlerin artışından endişe duyduğunu ve Fransız yetkililerin bununla mücadele etmek için yeterli önlem almadığını iddia ettiği bildirilmişti.

"Fransa, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Büyükelçi Kushner'ın mektuptaki ifadelerinin kabul edilemez olduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada, Kushner'ın iddialarının ülkelerin iç işlerine karışmama yükümlülüğünü düzenleyen 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtilmiş ve kendisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı duyurulmuştu.

Kushner, Macron’a mektup yazmıştı

Büyükelçi Kushner, Macron'a hitaben yazdığı ve WSJ'de yayımlanan mektubunda, Fransa'da "antisemitizmin dramatik şekilde yükselişinden ve Fransa hükümetinin bunla mücadelede yeterli adım atmamasından endişe duyduğunu" belirtmişti.

Kushner 7 Ekim'den bu yana Avrupa genelinde Yahudilere karşı "bir şiddet ve sindirme kampanyası" olduğu değerlendirmesini yaptığı mektubunda, "Fransa’da Yahudilerin sokakta saldırıya uğramadığı, sinagogların veya okulların tahrip edilmediği veya Yahudilere ait işletmelerin tahrip edilmediği bir gün geçmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Macron'un İsrail’e yönelik kamuoyu açıklamalarının ve Filistin devletini tanıma kararı almasının "şiddeti körüklediği ve Fransa’daki Yahudi hayatını tehlikeye attığı" iddiasında bulunan Kushner, "Günümüzde siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığıdır." ifadelerine yer vermişti.

Kushner, ABD Başkanı Donald Trump ve kendisinin Yahudi çocukları ve torunları olduğunu hatırlatarak, Trump’ın ABD'de Yahudi karşıtlığı ile nasıl "etkili bir mücadele" verdiğini vurgulamıştı.

Trump'ın üniversitelerde Yahudi öğrencilere yönelik taciz ve ayrımcılığa müsamaha gösterilmemesi, sinagog ve Yahudi okullarının korunması için finansal kaynakların artırılması, Yahudi karşıtlarına ülkeye giriş yasağı getirilmesi, bunu destekleyen örgütlere sağlanan fonların kesilmesi gibi çok sayıda "önlem" aldığına değinen Kushner, şunları kaydetmişti:

"Bu önlemler, liderlerin harekete geçme iradesi olduğunda antisemitizmle etkili bir şekilde mücadele edilebileceğini kanıtlıyor."

Kushner, Macron'a Yahudi karşıtlığı ile mücadele etme konusunda "kararlı" olması çağrısı yaparak, Macron'un "Hamas ve müttefiklerine meşruiyet kazandıran adımlardan vazgeçmesini" istemişti.

ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner, Trump'ın kızı İvanka Trump ile evli olan Jared Kushner'ın babası.