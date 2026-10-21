ABD'li Demokrat aday Batı Şeria'da gözaltına alındı

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ABD'de Demokrat Parti'nin Kongre adayı Brad Lander, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere destek amacıyla katıldığı zeytin hasadı sırasında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Reuters'ın aktardığına göre Lander, Beytüllahim yakınlarındaki bir köyde Filistinli çiftçilere eşlik eden gönüllüler arasında bulunuyordu. İsrailli insan hakları örgütü Rabbis for Human Rights, bölgede yaklaşık 90 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Örgütün açıklamasına göre gönüllüler, zeytin hasadına başladıktan yaklaşık iki saat sonra bölgeye gelen İsrail güçleri tarafından durduruldu. Askerlerin alanı kapalı askeri bölge ilan ettiği ve gruptakileri gözaltına aldığı belirtildi.

Lander'dan İsrail güçlerine tepki

Eski New York Şehir Denetçisi olan Lander, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Filistinli çiftçilerle birlikte yalnızca zeytin topladıklarını belirten Lander, işgalin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu. Lander, zeytin hasadı yapmanın herhangi bir yasaya göre suç sayılamayacağını ifade ederek yaşananlara tepki gösterdi.

Grupta bulunan Amerikalı insan hakları savunucusu ve haham Jill Jacobs da Reuters'a yaptığı açıklamada, gönüllülerin bölgeden ayrılmaya hazır olduklarını söylemelerine rağmen otobüslere bindirilerek polis merkezine götürüldüklerini aktardı. Jacobs, grubun şiddet içeren bir eylemde bulunmadığını ve Filistinli çiftçilerle barışçıl biçimde hasat yaptığını belirtti.

Yaklaşık 90 kişi gözaltına alındı

Rabbis for Human Rights, olayda yaklaşık 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında 33 ABD vatandaşının yanı sıra İngiliz ve Kanadalı vatandaşların da bulunduğu bildirildi.

Örgüte göre İsrail güçleri, bölgenin kapalı askeri alan ilan edildiğini bildirdi. Gönüllüler ise bu karardan önceden haberdar olamadıklarını savundu. Olay sırasında gözaltına alınan kişilerin hangi gerekçeyle tutulduğu konusunda başlangıçta net bilgi bulunmadığı aktarıldı. Lander'ın daha sonra uyarıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Lander, İsrail'in Gazze politikasını eleştiriyordu

Brad Lander, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin siyasi müttefikleri arasında yer alıyor. Daha önce New York şehir denetçiliği görevini yürüten ve belediye başkanlığı için de yarışan Lander, İsrail'in Gazze'deki savaşına yönelik eleştirileriyle biliniyor.

Demokrat Parti'nin adayı olan Lander, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde New York'un 10. Kongre bölgesinden ABD Temsilciler Meclisi için yarışacak.

İsrail polisi, ordusu ve ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği olayla ilgili ilk açıklamalarda bulunmadı.