ABD'li komedyen Kimmel, yeniden başlayan TV şovunda Trump’ı eleştirdi

Kimmel, askıya alınmasının ardından yeniden başlayan "Jimmy Kimmel Live" isimli TV şovunun ilk yayınında, suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Kirk ve ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına ilişkin konuştu.

Kirk'ü vuran şüpheli hakkındaki yorumlarının neden "zamansız ve belirsiz" gibi göründüğünü anladığını söyleyen Kimmel, “Genç bir adamın cinayetini hafife almak asla niyetim değildi" dedi.

Kimmel, kendisi ve TV şovuna yönelik eleştirilerde bulunan Trump'a yönelik ise "Bir hükümetin Başkanı'nın (Donald Trump) sevmediği bir komedyeni susturma tehdidi, Amerikan karşıtıdır" diye konuştu.

TV şovunun önemli olmadığını ancak böyle bir şovun yapılmasına izin verilen bir ülkede yaşıyor olmanın önemli olduğunu kaydeden Kimmel, "ABD Başkanı, benim ve burada çalışan yüzlerce insanın işten atılmasını istediğini çok açık bir şekilde belirtti. Liderimiz, şaka kaldıramadığı için Amerikalıların geçim kaynaklarını kaybetmesini kutluyor." ifadelerini kullandı.

Kimmel'ın programının askıya alınması

Walt Disney'in sahibi olduğu ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Jimmy Kimmel, Charlie Kirk suikastı sonrası "Cumhuriyetçilerin Kirk cinayetinden çıkar sağlamaya çalıştığını" söylemiş ve ABD Başkanı Trump başta olmak üzere Cumhuriyetçiler sert tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Daha sonra Walt Disney şirketinden yapılan açıklamada, askıya alınan şov programının yeniden başlayacağı belirtilmişti.

Trump da Kimmel'ın TV şovunun tekrar yayına başlamasını eleştirerek, "Bu kadar kötü iş çıkaran, komik olmayan ve yüzde 99 olumlu Demokrat çöpü yayınlayarak kanalı tehlikeye atan birini neden geri isterler ki?" demişti.