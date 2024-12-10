  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'li komutan Suriye'de YPG'yi ziyaret etti
Takip Et

ABD'li komutan Suriye'de YPG'yi ziyaret etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye’nin doğusunda YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) ziyaret etti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'li komutan Suriye'de YPG'yi ziyaret etti
Takip Et

 Suriye'de HTŞ liderliğindeki cihatçı grupların Şam'ı ele geçirmesi ve Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Beşşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından ABD'den ilk somut adım geldi.   

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye’nin doğusunda bulunan Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) ziyaret etti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Kurilla, bugün Suriye'deki ABD'li askerlerin yanı sıra YPG öncülüğündeki SDG'lilerle bir araya geldi. Açıklamada "Kurilla, IŞİD'i yenmede ortağımız Suriye Demokratik Güçleri'ni ziyaret etti. Kendisine güçleri koruma önlemleri, hızla değişen durum ve IŞİD'in mevcut durumu istismar etmesini önlemek için devam eden çabalar hakkında birinci elden bir değerlendirme yapıldı" ifadeleri yer aldı. 

Açıklamaya göre General Kurilla, Suriye’nin ardından Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret etti.

Kurilla, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdulemir Reşit Yarallah ve Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kays el-Muhammedavi ile bir araya geldi.

Görüşmede, "ikili işbirliği, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, Suriye'deki son gelişmeler ve Irak'ta terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlar" ele alındı. Kurilla "IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına ve Irak, Ürdün, Lübnan ve İsrail de dahil olmak üzere Suriye'ye komşu ortaklarımızın güvenliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

 

CHP’den milletvekillerine Suriye bilgilendirmesiCHP’den milletvekillerine Suriye bilgilendirmesiGündem

 

Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadırBakan Fidan: İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadırGündem

 

 

 

Dünya
Rus Dışişleri açıkladı: Esad, Rusya'da güvende
Rus Dışişleri açıkladı: Esad, Rusya'da güvende
İddia: ABD yönetimi, HTŞ'yi terör listesinden çıkarabilir
İddia: ABD yönetimi, HTŞ'yi terör listesinden çıkarabilir
Biden: Trump'ın bu yaklaşımının büyük hata olduğuna inanıyorum
Biden: Trump'ın bu yaklaşımının büyük hata olduğuna inanıyorum
Trump'tan yatırımcılara 'hızlandırılmış izin' sözü
Trump'tan yatırımcılara 'hızlandırılmış izin' sözü
Suriye'de muhalifler, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'u ele geçirdi
Suriye'de muhalifler, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'u ele geçirdi
Arjantin Başkanı Milei Trump’ın gözdesi oldu
Arjantin Başkanı Milei Trump’ın gözdesi oldu