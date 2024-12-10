ABD'li komutan Suriye'de YPG'yi ziyaret etti

Suriye'de HTŞ liderliğindeki cihatçı grupların Şam'ı ele geçirmesi ve Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Beşşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından ABD'den ilk somut adım geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye’nin doğusunda bulunan Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) ziyaret etti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Kurilla, bugün Suriye'deki ABD'li askerlerin yanı sıra YPG öncülüğündeki SDG'lilerle bir araya geldi. Açıklamada "Kurilla, IŞİD'i yenmede ortağımız Suriye Demokratik Güçleri'ni ziyaret etti. Kendisine güçleri koruma önlemleri, hızla değişen durum ve IŞİD'in mevcut durumu istismar etmesini önlemek için devam eden çabalar hakkında birinci elden bir değerlendirme yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre General Kurilla, Suriye’nin ardından Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret etti.

Kurilla, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdulemir Reşit Yarallah ve Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kays el-Muhammedavi ile bir araya geldi.

Görüşmede, "ikili işbirliği, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, Suriye'deki son gelişmeler ve Irak'ta terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlar" ele alındı. Kurilla "IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına ve Irak, Ürdün, Lübnan ve İsrail de dahil olmak üzere Suriye'ye komşu ortaklarımızın güvenliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.