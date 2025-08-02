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ABD'li Kongre üyesi Khanna'dan "Filistin'i tanıma zamanı geldi" sinyali

Filistin devletinin tanınmasının artık zamanı gelmiş fikir olduğunu belirten ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, bu konuda eylüldeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı öncesi girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'li Kongre üyesi Khanna'dan "Filistin'i tanıma zamanı geldi" sinyali
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Khanna, X hesabından Jewish Insider gazetesinin bir haberini paylaştı.

Söz konusu haberde, ABD'li 11 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin, Filistin devletinin tanınması çağrısıyla ABD yönetimine mektup gönderdiği bilgisi yer alıyor.

 

Khanna, bu haberin "sabotaj" amaçlı sızdırıldığını öne sürerek, bunun işe yaramayacağını ifade etti.

"Filistin devletinin tanınması artık zamanı gelmiş bir fikirdir"

Eylül ayındaki BM toplantısı öncesi Filistin'in tanınması konusunda destek toplayıp girişimde bulunacaklarını paylaşan Khanna, "Filistin devletinin tanınması artık zamanı gelmiş bir fikirdir. Meslektaşlarımın buna tepkisi çok büyük oldu." açıklamasında bulundu.

ABD'li Demokratlardan Trump'a Gazze'deki savaşı bitirme çağrısı
Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi'nden 4 Demokrat üye, ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze konusunda bir mektup gönderdi.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Gregory Meeks, Rosa DeLauro, Jim Himes ve Jamie Raskin imzalı mektupta, Trump'a, "Gazze'deki savaş, çok derin bir insani kriz, coğrafi istikrarsızlık ve taraflar için vahim bir risk halini aldı. Amerikan diplomasisinin tüm ağırlığını bu çatışmaya acil, kesin ve kalıcı bir son getirmek için koymaya davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

Gazze'deki savaşın sürmesinin insani felaketi artırdığına işaret edilen mektupta, "(Trump'a hitaben) Daha fazla gecikmeden İsrail, Filistinli liderler, bölgesel paydaşlar dahil tüm ilgili tarafları tekrar müzakere masasına getirmelisiniz." ifadesi yer aldı.

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