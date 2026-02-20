ABD'li oyuncu Eric Dane hayatını kaybetti

Grey's Anatomy ve Euphoria dizileriyle tanınan ABD’li oyuncu Eric Dane, ALS hastalığına yakalandığını açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra 53 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD’li oyuncunun ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dane’in perşembe günü öğleden sonra ALS ile verdiği “cesur mücadelenin” ardından hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, oyuncunun son günlerini eşi, çocukları ve yakın dostlarıyla birlikte geçirdiği belirtildi.

Ailesinin açıklamasında, “Eric’i derin bir üzüntüyle kaybettiğimizi paylaşıyoruz. Son günlerini hayatının merkezinde olan eşi ve kızlarıyla geçirdi. Çok özlenecek ve sevgiyle hatırlanacak” ifadelerine yer verildi.

Dane’in hayranlarına duyduğu sevgiden ve gördüğü destek için minnettarlığından da söz edildi.

Dane, HBO’nun gençlik draması Euphoria’da aile babası Cal Jacobs karakterini canlandırıyordu

Daha önce ise Grey’s Anatomy dizisinde hayat verdiği Dr. Mark Sloan, namıdiğer “Dr. McSteamy” rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Oyuncu ayrıca Charmed dizisinde Jason Dean, The Last Ship yapımında ise Kaptan Tom Chandler karakterine hayat verdi. Marley & Me, Valentine’s Day ve Burlesque gibi filmlerde de rol aldı.

ALS ile mücadele ediyordu

Kaliforniya doğumlu oyuncu, geçen yıl amyotrofik lateral skleroz (ALS) teşhisi aldığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

ALS, Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen, kaslarda ilerleyici felce yol açan nadir bir motor nöron hastalığı. Beyin ve omurilikte kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerini etkileyen hastalık, zamanla konuşma, yürüme, yutma ve nefes alma yetilerinin kaybına neden olabiliyor.

Geçen yaz ABC’nin Good Morning America programına konuşan Dane, teşhisinin kendisini “öfkeli” hissettirdiğini söylemişti. Küçük yaşta babasını kaybettiğini belirten oyuncu, “Babam gençken elimden alındı. Şimdi kızlarım henüz çok küçükken benim de onlardan alınma ihtimalim var” ifadelerini kullanmıştı. Dane’in babası, oyuncu yedi yaşındayken yaşamına son vermişti.

Dane, oyuncu ve model Rebecca Gayheart ile evliydi ve çiftin Billie ile Georgia adında iki çocuğu bulunuyordu.

Eric Dane kimdir?

1972 yılında ABD’nin San Francisco kentinde doğdu.

Televizyon kariyerine 1993 yılında The Wonder Years dizisiyle başladı.

Grey’s Anatomy’de Dr. Mark Sloan karakteriyle uluslararası ün kazandı.

Euphoria dizisinde Cal Jacobs rolüyle son yıllarda yeniden geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Charmed ve The Last Ship dizilerinde başrol oynadı.

Marley & Me, Valentine’s Day ve Burlesque gibi filmlerde rol aldı.

2025 yılında ALS teşhisi aldığını açıkladı ve hastalıkla mücadele sürecinde farkındalık çalışmaları yürüttü.