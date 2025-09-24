ABD'li Özel Temsilcisi: Trump, Erdoğan görüşmesi Ortadoğu'da kaosu bitirmek için büyük fırsat

hüküm sürerken, bu tüm ipleri bir araya getirmek için bir fırsat" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birlemiş Milletler 80. Genel Kurul temasları kapsamında New York'ta soruları yanıtladı.

Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak mı?

Suriye'ye yaptırımların kalıcı olacak kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusu üzerine, "Yaptırımların bir kısmı aslında kaldırıldı" dedi.

Bu konuda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Barrack, "Zaten kaldırılmış çok fazla yaptırım var. Başkan Trump, 25 numaralı genel muafiyeti kaldırdı. İhracat lisansları kaldırılıyor. Bir tane önemli yaptırım var. Sezar Yasası olarak adlandırılan ve kalıcı olarak yürürlükten kaldırılma sürecinde olan bir yasa. Muafiyet var" ifadesini kullandı.

Amacın yaptırımları kaldırmak olduğunu söyleyen Barrack, "Bunun nasıl yapılacağı konusunda biraz tartışma var. Bizim hedefimiz, Başkan Trump'ın hedefi, onlara (Suriye'ye) bir şans vermektir. Ve Suriye'ye bir şans vermenin tek yolu, ışıkları yakmaktır. Bu yüzden daha fazla güce, daha fazla elektriğe ihtiyacımız var. İnsanların günlük yaşamlarında bir fark hissetmelerini istiyoruz. Ve başkan, yaptırımları kaldırın ve onlara bir şans verin diyerek yeni rejime bu fırsatı sunuyor" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin bölgesel istikrar merkezi olarak meşruiyeti çok büyük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin ise Barrack, iki liderin de yıldız isim olduğu belirterek, "Umudum; birbirlerini seviyorlar, ikisine de ihtiyaç var. Türkiye'nin bölgesel istikrar merkezi olarak meşruiyeti çok büyük. Türkiye sadece NATO'nun en büyük müttefiki değil, aynı zamanda çok karmaşık bir bölgedeki en büyük ortağımız. Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde kaos hüküm sürerken, bu tüm ipleri bir araya getirmek için bir fırsat. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump harika liderler. Bence çok şey başarabilirler" açıklamasını yaptı.