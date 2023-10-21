ABD'li politikacının akrabaları İsrail bombalarına hedef oldu

ABD Temsilciler Meclisi eski üyesi Justin Amash, 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında ülkesini terk etmeye zorlanan Remle kentinden bir Hristiyan Filistinlinin oğluydu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden olan yüzlerce Hristiyan ve Müslüman İnşa tarihi 425 yılına uzanan Gazze'deki Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne sığınmıştı.

Bombalama olayıyla ilgili olarak Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri, "İsrail'in Gazze'de Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması bir savaş suçudur." demişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı el-Ehli Baptist Hastanesinin yakınlarında bulunan kilisede 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde görev yapan ilk Filistin asıllı Amerikalı olan Justin Amash X sosyal medya hesabından, yaşamını yitiren iki akrabasının fotoğrafını paylaşarak, "Ailem büyük ıstırap içinde. Tanrı, Gazze'deki tüm Hıristiyanları ve dini ve mezhebi ne olursa olsun acı çeken tüm İsraillileri ve Filistinlileri korusun." açıklamasında bulundu.

Kilise saldırısında fotoğraftaki Viola ve Yara'nın da aralarında olduğu 16 kişi hayatını kaybetti. İbadethaneler bombaların hedefinde olmaya devam ediyor. Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 26 caminin tamamen yıkıldığını açıkladı.