ABD'li Profesör Gingeras: Türkiye'ye F-16'lar verilmezse ortalık karışabilir

Kaliforniya Deniz Yüksek Lisans Okulu Ulusal Güvenlik İşleri Bölümü Profesörü Ryan Gingeras, Yunan Kathimerini gazetesi ile yaptığı röportajda Türkiye ve Yunanistan hakkında son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile Türkiye arasındaki F-16 krizinden Atina'ya verilecek F-35 savaş uçaklarına, Dedeağaç'taki ABD üslerinden Kıbrıs sorununa kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Gingeras, Ekim 2022'de yayınlanan "Erdoğan neden Yunanistan'la savaşı seçebilir?" başlıklı analizi ile Washington'daki karar alma merkezlerinde tartışmaları ateşlemişti. Bir yıldan uzun bir süre sonra Gingeras, Atina-Ankara ilişkilerinin gelişmesinin kendisini şaşırttığını ifade etti.

"ABD, Türkiye'yi etkileyemiyor"

Prof. Dr. Gingeras, “ABD-Yunanistan arasındaki askeri ve siyasi ilişkilerin, Türkiye'nin çözüm yaklaşımında etkisi oldu mu?” şeklindeki soruya, "ABD'nin Türkiye'yi herhangi bir konuda uyarmaya çalıştığını düşünmüyorum. ABD'nin Yunanistan'la işbirliğinin, Yunanistan-Türkiye gerilimlerinden bağımsız çıkarlardan ilham aldığını düşünüyorum" dedi.

Türkiye'ye F-16 satışı

"Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin bu yeni aşamasındaki olumlu dinamiği hangi faktörler tehlikeye atabilir" sorusuna cevap veren Gingeras, “Washington, F-35'lerin Yunanistan'a transferini tamamlarken F-16'ların Türkiye'ye satışı konusunun çözümsüz kalması ortalığı karıştırabilir” ifadesini kullandı.

Gingeras, “Ekim 2022'de Yunanistan ile Türkiye arasındaki çatışmayı sadece 'mümkün değil aynı zamanda muhtemel' olarak tanımlamıştınız. İleriye yönelik beklentiler nelerdir” sorusuna ise "Sanırım bahara kadar daha fazlasını öğreneceğiz. O zamana kadar, her iki tarafın da daha ciddi sorunları nasıl ele almayı planladığı açık hale gelecektir" şeklinde yanıt verdi.

Prof. Dr. Ryan Gingeras Kıbrıs ve İsrail gibi zorlayıcı gündemlerin iki ülke ilişkilerini nasıl etkileyeceği, ilişkilerdeki iyileşmenin kalıcı olup olmayacağı yönündeki soruya cevap olarak da "Erdoğan'ın gerilimi azaltma sürecini sürdürmek için elinden geleni yaptığı açık” dedi.

Ziyaret ve Atina Bildirgesi hatırlatıldı

Gazete analizinde ise, "Deprem diplomasisi ile başlayan olumlu süreç, 7 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti ve Yüksek İşbirliği Konseyi'nin Atina’da hayata geçirilmesiyle tamamlandı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısının ardından Türkiye ve Yunanistan arasında 'Atina Bildirgesi' yayımlandı.

Taraflar arasında dostane ilişkiler ve iyi komşuluk anlayışını benimseyen bildirge, askeri gerginlikten kaçınmak için güven artırıcı önlemlerin alınmasını ve Ege sorunlarına uluslararası hukuku temel alan barışçıl çözümlerin bulunmasını içeriyor.

Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasında yeni, sakin ve işbirliğine dönük bir dönemin başlatılması çağrısı yaptı.

İki lider, azınlıkların statüsü, Kıbrıs sorununun çözümü gibi konularda ise farklılıklarını basın toplantısında da dile getirdi.

Bildiride neler var?

Bildiri, iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde Türkiye ve Yunanistan'ın ilişkilere bakış açıları ve iyi komşuluk ilişkisinin kurulması için gerekli iradeye sahip oldukları teyit ediliyor.

Bölgenin refahı ve dinamizmini önemli ölçüde artırma potansiyeli olan iki ülkenin dostluk ve güven ortamında her iki ülke toplumu için çalışmaya devam edeceğinin belirtildiği bildiride; her türlü anlaşmazlığı dostane ilişkiler, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama anlayışı ve barışçıl yollarla uluslararası hukuka uygun çözme kararlılığı vurgulanıyor.

İkinci bölümde tarafların üzerinde uzlaşıya vardıkları unsurlar belirtiliyor.

Yapıcı ve anlamlı siyasi görüş alışverişini devam ettirme ve bu kapsamda Ege sorunlarının çözümü için oluşturulan istikşafi ve istişari görüşmelerin devamını kabul eden Erdoğan ve Miçotakis, Ortak Eylem Planı kapsamında başta ticaret, ekonomi, turizm, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda pozitif gündemi sürdürmeyi kararlaştırdı. İki lider, 5 milyar dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyor.