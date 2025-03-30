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ABD'li rapçi, polis kovalamacasında hayatını kaybetti

Atlanta’nın güneydoğusunda bir ihbar üzerine olay yerine giden polislerin müdahalesi sırasında kaçmaya çalışan ABD’li rapçi Young Scooter yaşamını yitirdi. Polis silah kullanılmadığını açıklarken, ölüm nedeni için otopsi sonucu bekleniyor.

Haber Merkezi
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ABD'li rapçi, polis kovalamacasında hayatını kaybetti
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ABD’li rapçi Young Scooter, doğum günü gecesi Atlanta’da yaşamını yitirdi. Gerçek adı Kenneth Edward Bailey olan müzisyenin, Atlanta’nın güneydoğusunda yer alan William Nye Drive SE’deki bir evde yaşanan polis müdahalesi sırasında yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Atlanta Emniyeti’nden yapılan açıklamada, cuma günü gelen bir ihbar üzerine olay yerine gidildiği belirtildi. İhbara göre bir kadın “sürüklenerek içeri alındı.”

Polisin eve ulaştığında içeriden çıkan bir erkekle iletişim kurmaya çalıştığı ancak bu kişinin memurlardan uzaklaşarak olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

Kısa süre sonra yaralı halde bulunan kişinin Bailey olduğu ve bacağından yaralandığı tespit edildi. Atlanta polisi, olay yerindeki hiçbir memurun silah kullanmadığını, Bailey’e ilk müdahalenin polislerce yapıldığını, turnike uygulandığını ve sağlık ekiplerine teslim edildiğini belirtti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Young Scooter’ın yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölüm nedeni için resmi otopsi sonucu bekleniyor.

Atlanta polisinin açıklamaları, özellikle sosyal medyada olayın örtbas edilmeye çalışıldığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

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