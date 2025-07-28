ABD'li Senatör Graham: İsrail, Gazze'de "taktiksel değişikliğe" gidecek

NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan Cumhuriyetçi Graham, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Trump, savaşı sona erdirmek için Hamas ile müzakere yapmanın bir yolu olmadığı sonucuna vardı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaşı sona erdirmek için Hamas ile müzakere yapmanın bir yolu olmadığı sonucuna vardığını belirten Graham, "İsrail’i yok etmeyi hedefleyen bir terör örgütü" olarak nitelendirdiği Hamas'ı "dini Naziler" şeklinde tanımladı.

"İsrail, Gazze'de "taktiksel değişikliğe" gidecek"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında "taktiksel değişikliğe" gideceğini söyleyen Graham, "İsrail'in Gazze'yi ele geçirmek için tam askeri çaba göstereceği" değerlendirmesi yaptı.

Graham, "Bence İsrail, Hamas’la savaşı sona erdirmenin, kendi güvenliği açısından tatmin edici şekilde mümkün olmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle Gazze'de, bizim Tokyo ve Berlin'de yaptığımız gibi hareket edecekler. Bölgeyi güç kullanarak ele geçirecekler ve sonra Filistinliler için daha iyi bir gelecek sunarak, umarım Arapların Batı Şeria ve Gazze'yi ele geçirmesini sağlayarak yeniden başlayacaklar." dedi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 134 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenmeden 88'i çocuk, 134 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 733 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 477 kişi de yaralandı.