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ABD'li Senatör Hollen: ABD, Gazze'de Filistinli sivillere yönelik etnik temizlik suçuna ortak olmamalı

Mossad'ın Direktörü Barnea’nın yüz binlerce Gazzelinin gönderilmesi için ABD'den destek istediği iddiasına tepki gösteren ABD'li Demokrat Senatör Senatör Chris Van Hollen, "ABD, Gazze’de Filistinli sivillere yönelik etnik temizlik suçuna ortak olmamalı." dedi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'li Senatör Hollen: ABD, Gazze'de Filistinli sivillere yönelik etnik temizlik suçuna ortak olmamalı
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ABD'de Demokrat Senatör Chris Van Hollen, X sosyal medya hesabından,  İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın, "Gazze halkını yerinden etmek ve onları alacak ülkeleri ikna" için ABD'den destek aldığına ilişkin iddiaya dair açıklamada bulundu.

Bu duruma tepki gösteren Hollen, söz konusu talebi "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinden gelen gerçekten çirkin ve mide bulandırıcı bir istek" olarak nitelendirdi.

ABD'nin bu duruma karışmaması gerektiğini vurgulayan Hollen, "ABD, Filistinli sivillerin Gazze'de etnik temizliğe tabi tutulması suçuna ortak olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Axios'un dünkü haberinde, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüşmesine ilişkin iddialar yer almıştı.

Buna göre Barnea'nın, Witkoff'a İsrail'in özellikle Etiyopya, Endonezya ve Libya ile görüşmeler yürüttüğünü aktardığı öne sürülmüştü.

Mossad Direktörü'nün ayrıca, "Gazze halkını yerinden etmek ve onları alacak ülkeleri ikna" için ABD'den destek istediği iddia edilmişti.

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