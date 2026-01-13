ABD'li Senatör Kelly'den Savunma Bakanı Hegseth'e dava

Amerikan kamuoyunda bir süredir gündemi meşgul eden Senatör Kelly ile Pentagon arasındaki "emre itaatsizlik" tartışmasında yeni bir adım atıldı.

Eski asker olan Arizona Senatörü Kelly, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Savunma Bakanı Hegseth'e dava açtığını duyurdu.

Kelly, açıklamasında, "Pete Hegseth, 25 yıllık askeri hizmetim boyunca kazandıklarımın peşine düşüyor ve bir Amerikalı, emekli bir gazi ve yönetimleri eylemlerinden dolayı sorumlu tutmakla görevli bir ABD senatörü olarak haklarımı ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Washington DC'deki bölge mahkemesinde Kelly'nin açtığı davada, Hegseth'in 5 Ocak'ta Kelly'ye gönderdiği kınama mektubuna itiraz ediliyor, ABD Anayasası ve askeri emeklilik kanunları uyarınca kendisine uygunsuz davranıldığı savunuluyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen hafta yaptığı açıklamada, askerlere "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın yasa dışı emirlerine uymamaları" çağrısı yapan ABD'li Senatör ve eski asker Kelly hakkında kınama mektubu yayımlamış ve idari işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Kelly'nin yanıtını sunması için bir ayı bulunduğuna işaret eden Hegseth, emeklilik derecesi belirleme sürecinin de 45 günde tamamlanacağını belirtmişti.

Demokrat isimlerin videosu ve Trump'ın cevabı tartışma yaratmıştı

Aralarında Mark Kelly'nin de bulunduğu 6 Demokrat Kongre üyesi, yayımladıkları video mesajda, "askerlere yasa dışı emirleri reddetmeleri için" çağrıda bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım, Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Trump, söz konusu videonun haberini alıntılayarak, "Bu, gerçekten çok kötü ve ülkemiz için tehlikeli. Bu sözlere izin verilemez. Bunlar hainlerin kışkırtıcı davranışları. Onları hapse atalım mı? Bunlar, ölüm cezasıyla cezalandırılabilir kışkırtıcı davranışlar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, söz konusu çağrıya dair Demokrat Senatör ve eski asker Mark Kelly hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.