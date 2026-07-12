ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, ani bir rahatsızlığın ardından 71 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Graham, geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmış, iki gün önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde de yer alan 71 yaşındaki ABD Senatörü Lindsey Graham’ın ofisi, Graham’ın 'ani bir rahatsızlık' nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Graham'ın ofisi, ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'ne de bizzat katılmıştı.
ABD'li Senatör, 2 gün önce (10.07.2026) Rusya-Ukrayna savaşı başlığı ile Ukrayna Devlet Lideri Zelenskiy ile görüşmüştü.
Good meeting with U.S. Senator Lindsey Graham @LindseyGrahamSC in Kyiv. This is already his 10th visit to our country, and we appreciate this support.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2026
I'm grateful to Lindsey for recognizing our warriors. The stronger Ukraine is on the battlefield, the greater the chances that… pic.twitter.com/bgZjjgIqu1