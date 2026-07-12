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ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, ani bir rahatsızlığın ardından 71 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Graham, geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmış, iki gün önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Haber Merkezi
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ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
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Ankara'daki NATO Zirvesi'nde de yer alan 71 yaşındaki ABD Senatörü Lindsey Graham’ın ofisi, Graham’ın 'ani bir rahatsızlık' nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Graham'ın ofisi, ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'ne de bizzat katılmıştı.

ABD'li Senatör, 2 gün önce (10.07.2026) Rusya-Ukrayna savaşı başlığı ile Ukrayna Devlet Lideri Zelenskiy ile görüşmüştü.

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