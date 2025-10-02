  1. Ekonomim
ABD'li Senatör Markey: Trump, Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullansın

ABD'li Demokrat Senatör Ed Markey, Başkan Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ilişkisini, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğinin sağlanması için kullanması gerektiğini ifade etti.

ABD'li Demokrat Senatör Markey, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını ele aldı.

Filonun Gazze'ye insani yardım taşıyan barışçıl sivil araçlardan oluştuğunun altını çizen Markey, "Trump, Netanyahu ile ilişkisini Global Sumud Filosunu korumak için kullanmalıdır." ifadesini kullandı.

"Kriz barışçıl şekilde çözümlenmeli"

Markey, filoda ABD vatandaşlarının da bulunduğuna dikkati çekerek, "bu krizin barışçıl şekilde çözümlenmesi" gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

Filodaki aktivistler ise gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduğunu ifade etmişti.

