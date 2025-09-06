  1. Ekonomim
ABD'li Senatör Sanders: İsrail'e sağlanan askeri yardımlar durdurulmalı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze'deki insani krizin "kelimelerle tarif edilemeyecek" boyutlara ulaştığını belirterek, İsrail'e sağlanan askeri yardımların durdurulması çağrısı yaptı.

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gazze'deki insani kriz kelimelerle tarif edilemeyecek boyutlarda"

Gazze'de şu ana kadar hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu vurgulayan Sanders, Gazze'deki insani krizin "kelimelerle tarif edilemeyecek" boyutlarda olduğunun altını çizdi.

Sanders, Gazze'de altyapının tamamen yok edildiğini ifade ederek, "Konutlar, su sistemleri, atık su tesisleri, okullar, üniversiteler, ne varsa hepsi yok edildi." dedi.

"Artık çocukların aç bırakıldığı bir barbarlık seviyesindeyiz"

İsrail ordusunun uyguladığı ablukayla Gazze'ye gıda girişinin engellendiğini anlatan Sanders, "Yüzlerce insan açlıktan ölüyor. Artık çocukların aç bırakıldığı bir barbarlık seviyesindeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine sağladığı askeri yardıma karşı aylardır mücadele ettiğini hatırlatan Sanders, bu ülkeye yönelik askeri yardımların durdurulması çağrısını yineledi.

Sanders, "ABD halkı, kendi vergilerinden milyarlarca doların Gazze'de çocukları aç bırakmak için İsrail hükümetine gönderilmesini istemiyor." diye konuştu.

