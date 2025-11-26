  1. Ekonomim
ABD’li Senatör Sanders: İsrail’e yapılan askeri destek kesilmeli

ABD’li Senatör Bernie Sanders, ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri desteğin kesilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Sanders, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da 1000’den fazla Filistinliyi öldürdüğünü vurguladı. İsrail’in bölgeye neredeyse her gün saldırı düzenlediğini belirten Sanders, Başbakan Binyamin Netanyahu ve müttefiklerinin amacının “zorla ilhak” olduğunu bildirdi.

"Artık İsrail’e askeri yardım yapılmamalı"

Sanders, “ABD, onlara bu imkanı sağladı. Artık İsrail’e askeri yardım yapılmamalı.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de baskınlar, gözaltılar ve şiddet olaylarında ciddi artış yaşandı. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi’nin verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda 1080 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı.

