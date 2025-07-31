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ABD'li Senatör Sanders: İsrail'in kısıtlaması nedeniyle düzinelerce çocuk açlıktan öldü

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlaması nedeniyle bölgede kitlesel yetersiz beslenme yaşandığını ve onlarca çocuğun açlıktan öldüğünü ifade etti.

Haber Merkezi
AA
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ABD'li Senatör Sanders: İsrail'in kısıtlaması nedeniyle düzinelerce çocuk açlıktan öldü
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Sanders, X sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda, Gazze'deki insani krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in yaklaşık 11 hafta boyunca Gazze'ye hiçbir insani yardımın girmesine izin vermediğini, bu süreçte gıda, su ve ilaç akışının tamamen durduğunu hatırlatan Sanders, uluslararası baskılar sonucu Gazze'ye sınırlı miktarda yardımın girdiğini ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

"İsrail'in insanlık dışı politikaları sonucunda düzinelerce çocuk açlıktan öldü"

Sanders, "Bu insanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı kitlesel yetersiz beslenme yaşıyor. Düzinelerce çocuk açlıktan öldü." dedi.

İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de 60 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 140 binden fazlasının da yaralandığını söyleyen Sanders, bu kayıpların yüzde 60'ının kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluştuğunu vurguladı.

Sanders, Gazze'deki konutların yüzde 90'ından fazlasının yaşanamaz hale geldiğini, yüzlerce okulun bombalandığını, sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğünü ve bölgede elektriğin bulunmadığını ifade etti.

ABD hükümetinin son yıllarda İsrail'e on milyarlarca dolar askeri yardım sağladığını hatırlatan Sanders, "Başka bir deyişle, vergilerimiz ve silahlarımız bu vahşeti destekliyor. Amerikan halkı, vergilerinin Gazze'de çocukları aç bırakmak için kullanılmasını istemiyor." ifadesini kullandı.

Sanders, İsrail'deki "aşırı sağcı ve ırkçı Binyamin Netanyahu hükümetine" yönelik bazı silah satışlarının derhal sonlandırılması için Senato'daki oylamada "baskı yapacağını" belirtti.

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