ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu'nun "ABD başkanlarını İran'la savaşa zorladığını" belirtti

Sanders, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, Gazze'de 75 bin kişiyi öldüren aşırılıkçı. Irak'ı işgal etmenin 'muazzam olumlu yankılar' oluşturacağını söyleyen aşırılıkçı. On yıllardır ABD başkanlarını İran'la savaşa girmeye zorlayan aşırılıkçı" ifadesini kullandı.

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, "(Netanyahu) Sonunda (ABD'de), evet diyen bir Başkan buldu. Trajik" dedi.

Netanyahu is the extremist who killed 75,000 in Gaza.



The extremist who said invading Iraq would create "enormous positive reverberations."



The extremist who has pushed U.S. presidents to go to war with Iran for decades.



Finally, he found a President who said yes.



Tragic. — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 5, 2026

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında en az bin 332 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.