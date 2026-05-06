ABD'li Senatör Sanders, Trump ve Netanyahu'nun "bitmek bilmeyen savaşlar" yürüttüğünü söyledi

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da 3 bin 375 kişinin öldüğünü, 26 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.

Lübnan'da ise 2 bin 702 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 311 kişinin yaralandığını ifade eden Sanders, Körfez ülkelerinde 28 kişinin öldüğünü ve 289'dan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

İsrail'de 26 kişinin öldüğünü ve 7 bin 791 kişinin yaralandığını aktaran Sanders, ABD'nin 13 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 381 askerinin yaralandığını ifade etti.

Sanders, "Trump ve Netanyahu'nun bitmek bilmeyen savaşları, artık yeter" değerlendirmesini yaptı.