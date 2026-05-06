ABD'li Senatör Sanders, Trump ve Netanyahu'nun "bitmek bilmeyen savaşlar" yürüttüğünü söyledi
ABD'li Senatör Bernie Sanders; İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "bitmek bilmeyen savaşlar" yürütüyor olmalarıyla eleştirdi.
Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da 3 bin 375 kişinin öldüğünü, 26 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.
Lübnan'da ise 2 bin 702 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 311 kişinin yaralandığını ifade eden Sanders, Körfez ülkelerinde 28 kişinin öldüğünü ve 289'dan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.
İsrail'de 26 kişinin öldüğünü ve 7 bin 791 kişinin yaralandığını aktaran Sanders, ABD'nin 13 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 381 askerinin yaralandığını ifade etti.
Sanders, "Trump ve Netanyahu'nun bitmek bilmeyen savaşları, artık yeter" değerlendirmesini yaptı.
3,375 people killed in Iran, 26,500 wounded— Bernie Sanders (@BernieSanders) May 5, 2026
2,702 killed in Lebanon, 8,311 wounded
28 killed in Gulf states, 289+ wounded
26 killed in Israel, 7,791 wounded
13 US troops killed, 381 wounded
ENOUGH of Trump and Netanyahu's endless wars.