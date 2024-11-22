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ABD'li Senatör Sanders, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek verdi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından, karara katıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'li Senatör Sanders, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek verdi
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Sanders, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yaptı.

UCM'nin suçlamalarının sağlam temellere dayandığını kaydeden Sanders, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını hatırlattı.

"Dünya uluslararası hukuka uymazsa, daha fazla barbarlığa sürükleneceğiz"

Sanders, "Dünya uluslararası hukuka uymazsa, daha fazla barbarlığa sürükleneceğiz." ifadesini kullandı.

Senatör Sanders, UCM'nin kararlarına katıldığını vurguladı.

UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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