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ABD'li Senatör Sanders'tan 'İsrail'e mali desteği kesin' çağrısı

ABD'lı Senatör Sanders, Gazze'ye saldırılarını devam ettiren İsrail'e mali yardımın durdurulması için çağrı yaptı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'li Senatör Sanders'tan 'İsrail'e mali desteği kesin' çağrısı
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ABD Kongresi'nin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail ordusunun bir okula düzenlediği saldırıya dikkati çeken Sanders, İsrail askerlerince Amerikalı-Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin de öldürüldüğünü hatırlattı.

Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş makinesine" mali desteğin kesilmesini istedi.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

 

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