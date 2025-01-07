ABD'li Senatör Sanders'tan Washington yönetimine İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısı

Sanders, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD, halihazırda 45 bin kişiyi öldüren, Gazze'nin konut, sağlık ve eğitim sistemlerini yok eden ve insani yardımları engelleyerek açlığa neden olan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetine daha fazla bomba göndermemelidir." ifadesini kullandı.

"İsrail'e silah satışlarının durdurulması için elimden gelen her şeyi yapacağım"

İsrail'e silah satışının durdurulması için ABD hükümetine çağrıda bulunan Sanders, bu satışların engellenmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

ABD'li yetkililer, İsrail ile savaş uçakları ve top mermileri mühimmatını da içeren 8 milyar dolarlık silah anlaşması önerisini 4 Ocak'ta Kongre'ye "gayriresmi" olarak bildirmişti.

Kongre onayını alması gereken söz konusu silah satışı, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kilogramlık savaş başlıkları, bomba fünyeleri ve diğer ilgili ekipmanlar dahil olmak üzere, havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM gibi önemli savunma ekipmanını ve mühimmatını içeriyor.